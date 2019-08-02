Росгидромет ожидает ухудшения ситуации с наводнением на Дальнем Востоке

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ситуация с наводнением в Благовещенске и в целом на Дальнем Востоке не улучшится, ожидается сброс воды в Амур со стороны Китая, рассказал глава Росгидромета Максим Яковенко во время телемоста в МИА "Россия сегодня" в пятницу.

"В ближайшие дни мы получим небольшое ухудшение ситуации в Благовещенске, потом дойдет до Хабаровска... Период будет тяжелый", - сказал он.

"Увеличение уровня воды будет связано с тем, что Китай, где тоже наводнения, будет регулировать уровень воды и спускать лишнюю воду в реку, которая впадает в Амур", - пояснил Яковенко.