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РИА Новости

Росгидромет ожидает ухудшения ситуации с наводнением на Дальнем Востоке

Вчера, 11:58
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные пожарные автомобили
Затопленные пожарные автомобили
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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Затопленные пожарные автомобили. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ситуация с наводнением в Благовещенске и в целом на Дальнем Востоке не улучшится, ожидается сброс воды в Амур со стороны Китая, рассказал глава Росгидромета Максим Яковенко во время телемоста в МИА "Россия сегодня" в пятницу.
"В ближайшие дни мы получим небольшое ухудшение ситуации в Благовещенске, потом дойдет до Хабаровска... Период будет тяжелый", - сказал он.
"Увеличение уровня воды будет связано с тем, что Китай, где тоже наводнения, будет регулировать уровень воды и спускать лишнюю воду в реку, которая впадает в Амур", - пояснил Яковенко.
Он уточнил, что в ближайшую неделю ситуация с наводнением на Дальнем Востоке будет ухудшаться.
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