Военсовет Судана назвал власти региона виновными в насилии над митингующими

КАИР, 2 авг - РИА Новости. Военный совет Судана начал расследование действий комиссии по вопросам безопасности провинции Северный Кордофан, где 29 июля в ходе мирной акции протеста были убиты шесть человек, сообщает официальное суданское информагентство Военный совет Судана начал расследование действий комиссии по вопросам безопасности провинции Северный Кордофан, где 29 июля в ходе мирной акции протеста были убиты шесть человек, сообщает официальное суданское информагентство СУНА

"Военные уверены, что комиссия, куда входит и действующий губернатор, превысила свои полномочия, а также должным образом не защитила население", - говорится в сообщении агентства.

В минувший понедельник в ходе мирной молодежной акции протеста в городе Эль-Абъяд сотрудники охраны одного из банков применили оружие, погибли, по последним данным, шесть человек, около 20 получили ранения. Сообщалось, что студенты вышли на улицы с требованием улучшения условий жизни и снижения цен на топливо и хлеб. В то же время, администрация провинции заявила, что некоторые протестующие в ходе акции совершили попытку нападения на отделение банка. Позднее за применение оружия в отношении демонстрантов были задержаны охранники банка. Военные также назвали местные оппозиционные профсоюзные движения ответственными за организацию акции и насильственный вывод учащихся школ на улицы.

В пятницу в городе Омдурман в окрестностях Хартума в результате применения оружия силовиками на уличной акции протеста также погибли четыре человека.

По словам представителя военсовета, за причастность к насилию в отношении гражданских лиц на акциях в эль-Абъяде и Омдурмане всего были задержаны девять сотрудников суданских спецподразделений.