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РИА Новости

Военсовет Судана назвал власти региона виновными в насилии над митингующими

Вчера, 11:57
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкМитинг в Хартуме
Митинг в Хартуме
© РИА Новости / Салих Башир
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Митинг в Хартуме. Архивное фото
КАИР, 2 авг - РИА Новости. Военный совет Судана начал расследование действий комиссии по вопросам безопасности провинции Северный Кордофан, где 29 июля в ходе мирной акции протеста были убиты шесть человек, сообщает официальное суданское информагентство СУНА.
"Военные уверены, что комиссия, куда входит и действующий губернатор, превысила свои полномочия, а также должным образом не защитила население", - говорится в сообщении агентства.
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Вчера, 11:25
Оппозиция Судана пообещала "хорошие новости" о гражданском правительстве
В минувший понедельник в ходе мирной молодежной акции протеста в городе Эль-Абъяд сотрудники охраны одного из банков применили оружие, погибли, по последним данным, шесть человек, около 20 получили ранения. Сообщалось, что студенты вышли на улицы с требованием улучшения условий жизни и снижения цен на топливо и хлеб. В то же время, администрация провинции заявила, что некоторые протестующие в ходе акции совершили попытку нападения на отделение банка. Позднее за применение оружия в отношении демонстрантов были задержаны охранники банка. Военные также назвали местные оппозиционные профсоюзные движения ответственными за организацию акции и насильственный вывод учащихся школ на улицы.
В пятницу в городе Омдурман в окрестностях Хартума в результате применения оружия силовиками на уличной акции протеста также погибли четыре человека.
По словам представителя военсовета, за причастность к насилию в отношении гражданских лиц на акциях в эль-Абъяде и Омдурмане всего были задержаны девять сотрудников суданских спецподразделений.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.
Митинг в Хартуме
1 августа, 17:32
СМИ: военсовет Судана обвинил профсоюзы в гибели демонстрантов в Эль-Абьяде
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