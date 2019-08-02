Россия, Турция и Иран отметили прогресс в формировании комиссии в Сирии

НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Страны-гаранты астанинского процесса по Сирии (Россия, Турция и Иран) отмечают прогресс в формировании конституционной комиссии Сирии в части согласования состава и регламента, говорится в итоговом заявлении трех стран.

"Выразили удовлетворенность по поводу прогресса в завершении формирования и регламента работы органа, а также подтвердили готовность содействовать созыву комитета в возможно короткие сроки", - говорится в заявлении стран гарантов, зачитанном по итогам переговоров по Сирии в Нур-Султане.

Очередной раунд переговоров высокого уровня "астанинского формата" стартовал в четверг в столице Казахстана Нур-Султане. Впервые в переговорах приняли участие представители Ирака и Ливана, получившие статус наблюдателей "Астаны" на предыдущем раунде переговоров в апреле. В пятницу в Нур-Султане завершается тринадцатая международная встреча высокого уровня астанинского формата.