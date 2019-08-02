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РИА Новости
Война в Сирии

Россия, Турция и Иран отметили прогресс в формировании комиссии в Сирии

Вчера, 11:56
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НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Страны-гаранты астанинского процесса по Сирии (Россия, Турция и Иран) отмечают прогресс в формировании конституционной комиссии Сирии в части согласования состава и регламента, говорится в итоговом заявлении трех стран.
"Выразили удовлетворенность по поводу прогресса в завершении формирования и регламента работы органа, а также подтвердили готовность содействовать созыву комитета в возможно короткие сроки", - говорится в заявлении стран гарантов, зачитанном по итогам переговоров по Сирии в Нур-Султане.
Очередной раунд переговоров высокого уровня "астанинского формата" стартовал в четверг в столице Казахстана Нур-Султане. Впервые в переговорах приняли участие представители Ирака и Ливана, получившие статус наблюдателей "Астаны" на предыдущем раунде переговоров в апреле. В пятницу в Нур-Султане завершается тринадцатая международная встреча высокого уровня астанинского формата.
Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
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