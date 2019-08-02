Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка

"Я каждый день вижу: 30-40 миллионов выплачивается, еще по 50 тысяч, по 100 тысяч, и еще выплаты идут. Но я также вижу, что 11 граждан всего получили компенсации за утерянное жилье. Это ничто. И меня это тоже немножко напрягает. И я уже говорил, что этот мой приезд до воскресенья такой, что мы не увидим что-то. <…> Не знаю, что я буду президенту докладывать, какие решения мы будем принимать. Надо это быстрее делать".