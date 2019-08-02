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РИА Новости

Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка

Вчера, 11:55
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЗатопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
© РИА Новости / МЧС РФ
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ТУЛУН, 2 авг — РИА Новости. Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал мэра Тулуна Юрия Кариха и губернатора Иркутской области Сергея Левченко за их действия после паводка.
Заместитель председателя правительства пообещал им жесткий разговор.
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"Раз приехал — не строим ничего, сейчас приезжаем — опять ничего не строим. Я понять не могу, почему мы ничего не строим? Почему мэр с губернатором эти вопросы не двигают?" — заявил Мутко на встрече с жителями Тулуна.
Он посоветовал губернатору найти хотя бы сто человек, которые хотят индивидуальный дом, и построить "эти сто домов". Новый квартал планируется возвести к октябрю 2020 года.
Вице-премьер сообщил, что глава региона создал единую службу заказчика, были перечислены деньги из федерального бюджета.

"Я каждый день вижу: 30-40 миллионов выплачивается, еще по 50 тысяч, по 100 тысяч, и еще выплаты идут. Но я также вижу, что 11 граждан всего получили компенсации за утерянное жилье. Это ничто. И меня это тоже немножко напрягает. И я уже говорил, что этот мой приезд до воскресенья такой, что мы не увидим что-то. <…> Не знаю, что я буду президенту докладывать, какие решения мы будем принимать. Надо это быстрее делать".

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Виталий Мутко
Заместитель председателя правительства
По словам Мутко, задача мэра и губернатора — принять меры, чтобы люди не ждали. Также он поручил местным властям организовать в Тулуне консультационный пункт для пострадавших от паводка.
По словам представителя местных властей, около 100 граждан получили компенсации за утерянное жилье.
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Паводок в Иркутской области

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В зоне бедствия оказались более ста населенных пунктов. Наибольший ущерб был нанесен Нижнеудинску и Тулуну.
В результате стихии погибли 25 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Пострадали около 39 тысяч человек.
Паводок подтопил почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста.
Владимир Путин дважды посетил Иркутскую область. Глава государства распорядился немедленно начать оказывать материальную помощь пострадавшим. Общая сумма выплат достигла почти двух миллиардов рублей.
В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
31 июля, 15:48
В Иркутской области нашли живым человека, пропавшего при паводке
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Виталий МуткоИркутская областьРоссияОбщество
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