Прекращение ДРСМД спровоцирует гонку вооружений, считает депутат Госдумы

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе США спровоцирует гонку вооружений, приведет к дестабилизации прежде всего в Европе, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее в российском МИД сообщили, что действие ДРСМД прекращено с сегодняшнего дня по инициативе США.

Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально.