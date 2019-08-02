Прекращение ДРСМД спровоцирует гонку вооружений, считает депутат Госдумы

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе США спровоцирует гонку вооружений, приведет к дестабилизации прежде всего в Европе, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее в российском МИД сообщили, что действие ДРСМД прекращено с сегодняшнего дня по инициативе США.
Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально.
"Естественно, это большой удар по всей системе мировой безопасности. Люди работали над этим договором с 70-х годов прошлого столетия. Это была долгая, кропотливая работа… Это (прекращение действия ДРСМД) вызовет и гонку вооружений, и стремление к созданию новых видов оружия, приведет к дестабилизации безопасности в первую очередь в Европе", - сказал Чепа РИА Новости.
23 января, 14:47Военный эксперт назвал главную причину выхода США из ДРМСДСША уведомили Россию, что их решение выйти из ДРМСД окончательно, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik назвал обвинения США в адрес России в якобы несоблюдении договора "информационным прикрытием".