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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев

Вчера, 11:54
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 533 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 415 человек (женщин - 125, детей - 212), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 1 118 человек (женщин - 335, детей - 570), - говорится в сообщении.
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Сообщается, что за прошедшие сутки российской стороной в Алеппо проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выданы 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонны.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,1 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 56 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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