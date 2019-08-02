В подмосковном Одинцове построят торгово-офисный центр

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области согласовал облик нового торгово-офисного центра в городском округе Одинцово, сообщила пресс-служба ведомства.

"Площадь застройки торгово-офисного центра составит около 1 тысячи квадратных метров. Объект будет располагаться в оживленном районе города Одинцово: в нескольких минутах ходьбы находятся железнодорожная и автобусная станции, кафе, магазины",- говорится в сообщении комитета.