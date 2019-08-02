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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном Одинцове построят торгово-офисный центр

Вчера, 11:54
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области согласовал облик нового торгово-офисного центра в городском округе Одинцово, сообщила пресс-служба ведомства.
"Площадь застройки торгово-офисного центра составит около 1 тысячи квадратных метров. Объект будет располагаться в оживленном районе города Одинцово: в нескольких минутах ходьбы находятся железнодорожная и автобусная станции, кафе, магазины",- говорится в сообщении комитета.
Как уточняется в нем, трехэтажное здание с скругленными светло-графитовыми фасадами и витражным остеклением планируется построить на улице Свободы.
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