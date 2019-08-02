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РИА Новости
Война в Сирии

Гарантов астанинского процесса беспокоит влияние "Хайат Тахрир аш-Шам"*

Вчера, 11:51
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НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Страны-гаранты астанинского процесса - РФ, Турция и Иран - обеспокоены ростом влияния террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*, подтвердили намерение уничтожить террористические группировки ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*, говорится в декларации по итогам тринадцатой международной встречи высокого уровня астанинского формата.
"Они выразили серьезную обеспокоенность усилением присутствия террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* в районе и подтвердили намерение продолжить сотрудничество для полного уничтожения ИГ*, "Джебхат ан-Нусры"* и других лиц, групп, предприятий и организаций, указанных Советом безопасности ООН", - говорится в документе.
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым в Дамаске. 16 октября 2018
20 июня, 16:00
Асад обсудил с делегацией из России борьбу с терроризмом в Сирии
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.
На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.
* Террористическая организация, запрещена в России
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