В Нижнем Новгороде упавшие качели сломали позвоночник девочке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Девочка возрастом 13 лет получила перелом позвоночника из-за упавших на нее качелей в Нижнем Новгороде, проводится доследственная проверка, сообщает СУСК РФ по Нижегородской области.

Статья о травмировании 13-летней девочки неисправными качелями в Московском районе Нижнего Новгорода была размещена на сайте одного из местных информагентств. На девочку, жительницу Подмосковья, упали качели, на которых находилась ее подруга. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу, у нее диагностирован компрессионный перелом позвоночника.