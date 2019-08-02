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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком провел жеребьевку эфирного времени для кандидатов в МГД

Вчера, 11:49
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© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкЗдание Мосгоризбиркома
Здание Мосгоризбиркома
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Два телеканала и два радиоканала в Москве предоставят кандидатам в Мосгордуму бесплатное время в эфире, первый этап жеребьёвки распределения эфирного времени для зарегистрированных кандидатов прошел в пятницу в Мосгоризбиркоме, на этом этапе определилось, когда и какие избирательные округа выходят в эфир.
Жеребьевка пройдет в два этапа: на первом определяется эфирное время для избирательных округов. А на втором окружные избирательные комиссии распределят в своих округах очередность выхода в эфир агитационных роликов кандидатов.
"У нас есть два телеканала и два радиоканала, которые предоставят кандидатам бесплатное время в эфире: это "Москва 24" и "Москва Доверие" и радиостанции "Москва фм" и "Радио Москвы". Совместные дебаты мы не проводим", - сказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут перед началом жеребьевки.
Он отметил, что при этом редакции этих теле- радиоканалов предлагают каждому кандидату предоставить три раза возможность разместить свои предвыборные агитационные материалы по 1 минуте. Таким образом, им предоставляют больше эфирного времени.
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Представители 45 окружных избирательных комиссий по очереди тянули конверты, где были написаны даты и время эфирного времени для округа, которое предоставляется на двух радиостанциях и двух телеканалах.
"Далее вам необходимо пригласить всех зарегистрированных кандидатов, чтобы каждый вытянул для себя очередность по жребию для выхода в эфир своего агитационного ролика. Это можно сделать сегодня, завтра, или крайний срок - вечер понедельника ", - отметил Реут.
По его словам, далее эти данные будут переданы редакциям теле- и радиоканалов, которые сформируют сетки вещания.
Предвыборная агитация на теле- и радиоканалах в соответствии с законом начинается с 12 августа. Эфирное время должно быть предоставлено в равном объёме всем зарегистрированным кандидатам.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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