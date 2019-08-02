Россия, Турция и Иран примут меры для безопасности населения в Идлибе

Президент РФ Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время четвертой трехсторонней встречи глав государств – гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию

НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Страны-гаранты астанинского процесса - РФ, Турция и Иран - договорились принять практические меры для безопасности мирного населения в сирийском Идлибе, где объявлено перемирие.

"Выражая сожаление в связи с жертвами среди гражданского населения, согласились предпринять конкретные меры на основе предыдущих соглашений, чтобы обеспечить защиту мирного населения в соответствии с международным гуманитарным правом, а также безопасность военного персонала стран-гарантов, который присутствует внутри и вне зоны деэскалации Идлиб", - говорится в декларации по итогам тринадцатой международной встречи высокого уровня астанинского формата по Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.

На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.