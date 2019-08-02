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РИА Новости

Эксперт прокомментировал эскалацию ситуации в Ормузском проливе

Вчера, 11:31
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КАЗАНЬ, 2 авг - РИА Новости. Одностороннее наращивание военного присутствия не обеспечит безопасность в Ормузском проливе, для достижения результата необходимо создать систему коллективной безопасности, заявил РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.
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"Речь идет о создании некой группировки военно-морской, которая бы обеспечивала безопасность. Безусловно, такая односторонняя акция не может обеспечить безопасность. У нас есть контрпредложение сделать это мирным путем, путем создания системы коллективной безопасности", - сказал Наумкин в кулуарах международного форума "Россия – Ближний Восток".
По его мнению, российская концепция обеспечения безопасности в Ормузском проливе - хороший противовес попыткам обеспечить безопасность путем наращивания военного присутствия, что только увеличит напряженность в регионе.
Одна из перспективных целей российской концепции, по словам Наумкина, - отказ от постоянного долгосрочного военного присутствия иностранных держав в странах региона. "Речь идет, наверное, о постепенном продвижении к этой цели. И, естественно, такая цель должна быть поставлена перед государствами региона, они сами только могут это решить, никто не навязывает им этого", - уточнил он.
Наумкин предположил, что такой подход, возможно, не понравится тем, кто хотел бы держать в регионе свои базы и флот.
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"Но в принципе, мне кажется, эта инициатива - это единственно возможный вариант по снижению напряженности. Я считаю, что она будет эффективна в том случае, если государствам удастся инклюзивно договориться об этом. Речь идет об этом как об одном из принципов создания такой системы коллективной безопасности", - подчеркнул эксперт, добавив, что предстоит долгий, трудный путь с проведением поэтапных переговоров, совещаний по безопасности и сотрудничеству.
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Ормузский проливВиталий НаумкинРоссияИранСШАВ мире
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