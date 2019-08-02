Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T12:05Z
https://ria.ru/20190802/1557103978.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155710/34/1557103448_375:0:2270:1066_1036x0_80_0_0_c39609d151d3bbb3be6887576a0d3bd3.jpg
РИА Новости
Культура

В Сети появился трейлер военной драмы "1917" с Камбербэтчем

Вчера, 12:05
346
© Фото : DreamWorks 2020Бенедикт Камбербэтч в трейлере фильма "1917"
Бенедикт Камбербэтч в трейлере фильма 1917
© Фото : DreamWorks 2020
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Кинокомпания Universal Pictures разместила на YouTube трейлер военной драмы "1917".
Один день из жизни в окопах двоих молодых британских солдат. Они должны будут выполнить сложную миссию, чтобы спасти 1600 человек на территории противника. Действия происходят во время Первой мировой войны.
Режиссер картины – Сэм Мендес ("007: Координаты „Скайфолл“", "Красота по-американски").
Главные роли исполнили Бенедикт Камбербэтч ("Шерлок", "Доктор Стрэндж"), Ричард Меддэн ("Рокетмен", "Телохранитель"), Дин-Чарльз Чепмен ("Игра престолов", "Пассажир"), Джордж Маккей ("Офелия") и другие.
В российский прокат фильм выйдет 5 марта 2020 года.
65-й Каннский кинофестиваль
31 июля, 06:05
Вышел трейлер фильма "Маяк" с Робертом Паттинсоном
100000
КультураКино и сериалыНовости культурыБенедикт Камбербэтч
Рекомендуем
Кафедральный собор в Калининграде
Королевец, Кенигсберг, Калининград. Тур в самый западный город России
РИА
Новости
Посадка появившегося из ниоткуда самолета попала на видео
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
Кадр из клипа группы ЧАЙФ на песню Палуба
"Да тут пахнет успехом": "Чайф" выпустил клип со звездным составом
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
Глава "Нафтогаза" обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Лента
новостей
Восточная пума
Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica
Мыс Тарханкут в Крыму. Архивное фото
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Последствия лесных пожаров в Красноярском крае
СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Организаторы митинга 10 августа отложат переговоры с мэрией Москвы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Почти 70% россиян поддерживают жесткие меры властей на незаконных акциях
Ноутбук
Эксперт оценил совет Роскачества заклеивать камеру и микрофон ноутбука
В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля
Третьего фигуранта дела о беспорядках в Москве отправили в СИЗО
Очистка и полировка мерных слитков из золота на Новосибирском аффинажном заводе
Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
Сотрудница рыбоперерабатывающего завода Ясный взвешивает расфасованную в консервные банки икру перед закаткой
Медведев на Итурупе оценил качество красной икры
В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Мадуро заявил о готовности говорить "даже с дьяволом" ради мира в Венесуэле
01:45Путин увеличил штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
Лента новостейМолния