В Сети появился трейлер военной драмы "1917" с Камбербэтчем

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Кинокомпания Universal Pictures разместила на YouTube трейлер военной драмы "1917".
Один день из жизни в окопах двоих молодых британских солдат. Они должны будут выполнить сложную миссию, чтобы спасти 1600 человек на территории противника. Действия происходят во время Первой мировой войны.
Режиссер картины – Сэм Мендес ("007: Координаты „Скайфолл“", "Красота по-американски").
Главные роли исполнили Бенедикт Камбербэтч ("Шерлок", "Доктор Стрэндж"), Ричард Меддэн ("Рокетмен", "Телохранитель"), Дин-Чарльз Чепмен ("Игра престолов", "Пассажир"), Джордж Маккей ("Офелия") и другие.
В российский прокат фильм выйдет 5 марта 2020 года.
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