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РИА Новости

В шведском городе ввели разрешения на попрошайничество

Вчера, 11:28
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СТОКГОЛЬМ, 2 авг - РИА Новости. Власти шведского города Эскильстуна впервые в стране вели новые меры по борьбе с попрошайничеством: теперь для "пассивного сбора денег" в определенных районах города нужно получать разрешение полиции, сообщается на сайте муниципалитета.
Стоимость разрешения на "пассивный сбор денег" в Эскильстуне составляет 250 шведских крон (25 евро), получить его можно в полиции. Заявитель должен находиться на территории страны легально и иметь шведский номер социального страхования. Новые правила вступили в силу с 1 августа. По данным местного издания Eskilstuna-Kuriren, ни одного запроса на получение разрешения полиция пока не получила.
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"Мы бюрократизируем процесс, чтобы максимально его усложнить", - цитирует издание представителя городской администрации Джимми Янссона.
Попрошайничество не запрещено в Швеции на государственном уровне, регуляция этого вопроса остается на усмотрение местной администрации. Власти нескольких шведских городов, которые ранее ввели запрет на подобную деятельность, подверглись критике в ущемлении прав людей, находящихся в сложно жизненной ситуации.
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