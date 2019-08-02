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РИА Новости
Ситуация в Судане

Оппозиция Судана пообещала "хорошие новости" о гражданском правительстве

Вчера, 11:25
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
КАИР, 2 авг - РИА Новости. Политическая суданская оппозиция в лице "Сил за свободу и перемены", участвующая в переговорах с переходным военным советом по выработке конституционной декларации, пообещала в самое ближайшее время "хорошие новости" по формированию гражданских институтов управления на переходный период, сообщает суданское официальное информационное агентство СУНА.
"Мы обещаем суданскому народу хорошие новости в ближайшие дни по вопросу формирования гражданского переходного правительства", - цитирует агентство представителя "Сил за свободу и перемены".
Суданские военные на бронетранспортере у здания Министерства обороны в Хартуме
17 июля, 10:28
Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
По его словам, в ходе продолжительных переговоров в четверг стороны смогли согласовать большинство пунктов конституционной декларации, которая, как планируется, заменит Судану основной закон на ближайшие три года.
Военные и гражданская оппозиция в Судане 18 июля парафировали политическое соглашение, подразумевающее создание правящего Верховного совета, который будет высшим органом исполнительной власти на переходный период в три года. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. В ходе последовавших переговоров между суданской оппозицией и повстанческими вооруженными движениями, действующими в Дарфуре и некоторых других регионах страны, было достигнуто соглашение, что два места из зарезервированных для гражданских сил пяти займут представители повстанцев.
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
28 июля, 17:47
Оппозиция Судана обсудит конституционную декларацию, сообщили СМИ
Согласно политическому соглашению, также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать глав ведомств силового блока сохранят за собой военные. Документ не разграничивает полномочия правительства и совета. Окончательно все это должно быть прописано в конституционной декларации. Текст декларации пока не опубликован, переговоры по ней затягиваются. В настоящее время в Хартуме при посредничестве Афросоюза возобновились переговоры по декларации, которые должны завершиться ее принятием.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда силовики разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с военными прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.
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