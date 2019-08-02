Оппозиция Судана пообещала "хорошие новости" о гражданском правительстве

КАИР, 2 авг - РИА Новости. Политическая суданская оппозиция в лице "Сил за свободу и перемены", участвующая в переговорах с переходным военным советом по выработке конституционной декларации, пообещала в самое ближайшее время "хорошие новости" по формированию гражданских институтов управления на переходный период, сообщает суданское официальное информационное агентство Политическая суданская оппозиция в лице "Сил за свободу и перемены", участвующая в переговорах с переходным военным советом по выработке конституционной декларации, пообещала в самое ближайшее время "хорошие новости" по формированию гражданских институтов управления на переходный период, сообщает суданское официальное информационное агентство СУНА

"Мы обещаем суданскому народу хорошие новости в ближайшие дни по вопросу формирования гражданского переходного правительства", - цитирует агентство представителя "Сил за свободу и перемены".

По его словам, в ходе продолжительных переговоров в четверг стороны смогли согласовать большинство пунктов конституционной декларации, которая, как планируется, заменит Судану основной закон на ближайшие три года.

Военные и гражданская оппозиция в Судане 18 июля парафировали политическое соглашение, подразумевающее создание правящего Верховного совета, который будет высшим органом исполнительной власти на переходный период в три года. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. В ходе последовавших переговоров между суданской оппозицией и повстанческими вооруженными движениями, действующими в Дарфуре и некоторых других регионах страны, было достигнуто соглашение, что два места из зарезервированных для гражданских сил пяти займут представители повстанцев.

Согласно политическому соглашению, также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать глав ведомств силового блока сохранят за собой военные. Документ не разграничивает полномочия правительства и совета. Окончательно все это должно быть прописано в конституционной декларации. Текст декларации пока не опубликован, переговоры по ней затягиваются. В настоящее время в Хартуме при посредничестве Афросоюза возобновились переговоры по декларации, которые должны завершиться ее принятием.