В Госдуме рассказали, что может стать "противоядием" от санкций США

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. России необходимо становиться сильнее, прежде всего в экономическом отношении, это и будет противоядием от американской санкционной политики, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее издание Politico со ссылкой на два источника в американской администрации сообщило, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Фактически мы видим, что санкции нарастают последовательно, в течение года по усилению санкционной политики принимается, как правило, несколько решений. Это означает, что такая политика будет проводиться устойчиво, и выработать противоядие от нее - это означает становиться сильнее. Потому что каким бы большим ни было желание Соединенных Штатов проучить Китай, из этого ничего не получается, потому что это слишком мощная в экономическом отношении страна. И Вашингтону приходится с этим считаться", - сказал Новиков РИА Новости.

По его словам, с РФ считаются потому, что у страны есть серьезный арсенал оружия, который защищает ее еще с советского времени.

"Но экономический потенциал нужно наращивать, и здесь нам необходимо сосредотачиваться и дальше на решении внутренних проблем", - считает Новиков.

Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.

Ранее члены палаты представителей США демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол направили Трампу письмо, в котором призвали незамедлительно ввести второй пакет санкций против России в связи с делом об отравлении Скрипалей. В случае дальнейшего промедления со стороны американской администрации законодатели не исключили "корректирующих" шагов от конгресса.

В середине мая заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон сообщала, что второй пакет санкций США против России в связи с так называемым "делом Скрипалей" подготовлен и направлен госсекретарю и президенту страны.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.