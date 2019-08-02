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РИА Новости

В Госдуме рассказали, что может стать "противоядием" от санкций США

Вчера, 11:25
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. России необходимо становиться сильнее, прежде всего в экономическом отношении, это и будет противоядием от американской санкционной политики, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее издание Politico со ссылкой на два источника в американской администрации сообщило, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"Фактически мы видим, что санкции нарастают последовательно, в течение года по усилению санкционной политики принимается, как правило, несколько решений. Это означает, что такая политика будет проводиться устойчиво, и выработать противоядие от нее - это означает становиться сильнее. Потому что каким бы большим ни было желание Соединенных Штатов проучить Китай, из этого ничего не получается, потому что это слишком мощная в экономическом отношении страна. И Вашингтону приходится с этим считаться", - сказал Новиков РИА Новости.
По его словам, с РФ считаются потому, что у страны есть серьезный арсенал оружия, который защищает ее еще с советского времени.
"Но экономический потенциал нужно наращивать, и здесь нам необходимо сосредотачиваться и дальше на решении внутренних проблем", - считает Новиков.
Антироссийские санкции и международная торговля
23 ноября 2017, 10:20
Санкции против России и международная торговляВ 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине США ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Подробнее о том, как эти меры сказались на международной торговле, - в инфографике Ria.ru.
Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.
Ранее члены палаты представителей США демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол направили Трампу письмо, в котором призвали незамедлительно ввести второй пакет санкций против России в связи с делом об отравлении Скрипалей. В случае дальнейшего промедления со стороны американской администрации законодатели не исключили "корректирующих" шагов от конгресса.
В середине мая заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон сообщала, что второй пакет санкций США против России в связи с так называемым "делом Скрипалей" подготовлен и направлен госсекретарю и президенту страны.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Вчера, 09:40
"Камень, брошенный в ушедший пароход". Эксперт о новом пакете санкций СШАПрезидент США Дональд Трамп подписал указ о новом пакете санкций против РФ по делу Скрипалей, сообщают СМИ. Профессор Александр Гусев назвал эти действия враждебными. Свое мнение он озвучил в эфире радио Sputnik.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Борис Джонсон в марте прошлого года, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.
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Госдума РФРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Пока будут новости подобные этой:"ФБК нашел у зама Собянина имущество на 6,5 миллиардов рублей" сильнее стать будет очень непросто :((
2 августа, 12:53
РСРоберт Спиридонов
4701309
Какие-то не правильные депутаты! Ищут противоядие от того, что по их же словам - нам очень на пользу!!))
2 августа, 12:22
ЛСЛев Славин
30131003
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