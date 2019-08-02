МИД объявил о прекращении действия ДРСМД

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.
Там подчеркнули, что это произошло по инициативе Вашингтона.
СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним и меньшим диапазоном действия.
В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.
В 2019 году Россия — в ответ на действия США — приостановила свое участие в ДРСМД.