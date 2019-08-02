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РИА Новости

МИД объявил о прекращении действия ДРСМД

Вчера, 11:23
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТранспортно-заряжающая машина комплекса "Искандер-К" с крылатыми ракетами Р-500
Транспортно-заряжающая машина комплекса Искандер-К с крылатыми ракетами Р-500
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Транспортно-заряжающая машина комплекса "Искандер-К" с крылатыми ракетами Р-500. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.
Там подчеркнули, что это произошло по инициативе Вашингтона.
СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним и меньшим диапазоном действия.
В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.
В 2019 году Россия — в ответ на действия США — приостановила свое участие в ДРСМД.
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Выход США из договора о РСМДМИД РФРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну теперь можно спокойно строить забор из Першингов вдоль границы с РФ. Кстати напоминаю, в России до сих пор нет никакой защиты от баллистических ракет.
2 августа, 12:04
nn oo
78323286
в том то и дело, что гонки для нас уже нет..при СССР мы догоняли США втягиваясь в бредовые СОИ и прочее..а, сейчас амеры вынуждены раскошеливаться и догонять Россию, при всем этом русские тратят во сто крат меньше чем США..
2 августа, 11:54
ВМВладимир Мономах
41000019
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