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РИА Новости

В Авиалесохране объяснили, в чем трудность борьбы с огнем в Сибири

Вчера, 11:21
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© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского краяСамолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского края
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Авиалесохрана объяснила, в чем трудность борьбы с огнем в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.
"В Красноярском крае, Иркутской области, в республике Саха (Якутия), где действуют труднодоступные лесные пожары, уже больше месяца стоит 30-ти градусная жара, иссушившая в отсутствие дождей лес до состояния пороха", - говорится в сообщении на сайте службы.
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Такие сложные условия затрудняют борьбу с пожарами, а удаленность некоторых районов не позволяет доставить бульдозеры, тракторы и другую наземную технику.
Всего, говорится в сообщении Авиалесохраны, на тушении пожаров в Сибири работают более 2,6 тысячи человек, 340 единиц наземной техники.
Свыше 610 населенных пунктов остаются в зонах задымления из-за природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщало МЧС России в пятницу. В Иркутской области и Красноярском крае продолжает гореть более миллиона гектаров леса, еще столько же – в Якутии.
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Красноярский крайРоссияПроисшествия
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