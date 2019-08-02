В Авиалесохране объяснили, в чем трудность борьбы с огнем в Сибири

Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края. Архивное фото

Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Авиалесохрана объяснила, в чем трудность борьбы с огнем в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

"В Красноярском крае, Иркутской области, в республике Саха (Якутия), где действуют труднодоступные лесные пожары, уже больше месяца стоит 30-ти градусная жара, иссушившая в отсутствие дождей лес до состояния пороха", - говорится в сообщении на сайте службы.

Такие сложные условия затрудняют борьбу с пожарами, а удаленность некоторых районов не позволяет доставить бульдозеры, тракторы и другую наземную технику.

Всего, говорится в сообщении Авиалесохраны, на тушении пожаров в Сибири работают более 2,6 тысячи человек, 340 единиц наземной техники.

Свыше 610 населенных пунктов остаются в зонах задымления из-за природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщало МЧС России в пятницу. В Иркутской области и Красноярском крае продолжает гореть более миллиона гектаров леса, еще столько же – в Якутии.