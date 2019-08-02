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РИА Новости

Астрономы открыли планету, похожую по форме на яйцо

Вчера, 11:24
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© NASA, ESA, and J. Olmsted (STScI)Так художник представил себе "горячий юпитер" WASP-121b
Так художник представил себе горячий юпитер WASP-121b
© NASA, ESA, and J. Olmsted (STScI)
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. "Адская" планета WASP-121b, открытая четыре года назад в созвездии Кормы, оказалась похожей по форме не на шар, а на гигантское вытянутое яйцо или мяч для американского футбола. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Astronomical Journal.

"Мы начали наблюдать за этой планетой из-за ее "экстремального" характера. Мы пытались увидеть следы магния, железа и других металлов в ее оболочках, и были очень удивлены тем, что мы нашли их на столь большом расстоянии от планеты. Оказалось, что звезда просто обдирает ее атмосферу", — заявил Дэвид Синг (David Sing) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США).

За последние десять лет астрономы открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы, часть из которых оказалась похожей на Землю по своим размерам, а другие – на уменьшенные или увеличенные копии Юпитера. Сейчас планетологи активно работают над изучением их атмосферы для оценки того, может ли существовать на них жизнь, и раскрытия истории формирования.
Меньше всего на эту роль подходит планета WASP-121b. Она была открыта в 2015 году в окрестностях солнцеподобной звезды, расположенной в созвездии Кормы на расстоянии в 850 световых лет от Земли.
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Наблюдая за ней при помощи "Хаббла", астрономы обнаружили, что верхние слои ее атмосферы были раскалены до температуры в 2700 градусов Цельсия благодаря наличию в ней водяных паров и особых веществ, активно поглощающих ультрафиолет светила и преобразующих их в тепло. Благодаря им, стратосфера WASP-121b настолько горяча, что в ней будет плавиться и кипеть даже железо.
Синг и его коллеги открыли еще одно удивительное свойство этой "адской" планеты, пытаясь подсчитать количество "металлов" – элементов тяжелее гелия и водорода – в разных частях ее атмосферы.
Для этого ученые проследили за тем, как много ультрафиолета поглощают и вырабатывают воздушные оболочки WASP-121b, и проанализировали ее спектр, используя инструменты "Хаббла". Эти данные они использовали для создания виртуальной "копии" данного мира и анализа его свойств.
К большому удивлению исследователей, им удалось найти следы магния и железа не только в нижних слоях атмосферы этого "горячего юпитера", но и в остальных его воздушных оболочках, расположенных заметно дальше от ядра данного газового гиганта. Более того, необычный характер распределения "металлов" по планете указал на то, что она похожа по форме не на шар, а на яйцо или мяч для регби.
Как объясняет Синг, оба этих факта говорят о том, что звезда WASP-121 активно "обдирает" атмосферу ее спутника, заставляя его "распухать" под действием ее тепла и света, а также растягиваться под действием ее притяжения. В результате этого WASP-121b стал не только самой горячей и экстремальной, но и причудливо выглядящей планетой.
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