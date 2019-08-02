Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T11:19Z
https://ria.ru/20190802/1557103272.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155710/17/1557101729_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_bd20c21755181ca19ee390a554f34045.jpg
РИА Новости

Число пострадавших при взрывах в Бангкоке увеличилось до трех человек

Вчера, 11:19
901
© AFP 2019 / Lillian SuwanrumphaНа месте одного из взрывов в Бангкоке, Тайланд. 2 августа 2019
На месте одного из взрывов в Бангкоке, Тайланд. 2 августа 2019
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
БАНГКОК, 2 авг – РИА Новости. Количество пострадавших в результате серии взрывов, произошедшей утром в пятницу в Бангкоке, увеличилось до 3 человек, заявил в выпуске новостей Третьего национального телеканала Таиланда представитель мэрии Бангкока.
Семь взрывов прогремели в пятницу в центральных районах города. Позже произошли еще три взрыва малой мощности. Полицейские саперы исследуют два подозрительных предмета, которые могут оказаться взрывными устройствами. Сообщалось о ранении двух человек.
Правит Вонгсуван
Вчера, 09:13
Вице-премьер Таиланда прокомментировал взрывы в Бангкоке
"СМИ сообщали сегодня то о двух, то о четырех пострадавших в результате взрывов в Бангкоке. Сейчас ситуация прояснилась. Пострадавших трое, среди них две женщины, все они граждане Таиланда, сотрудники муниципальных служб города", - заявил пресс-секретарь мэрии.
По его словам, все пострадавшие получили легкие ранения.
"В одном случае это травмы лица и головы осколками пластиковой оболочки взрывного устройства, в качестве которой был использован шарик для пинг-понга, во втором – ранения кистей рук, вероятно, металлическими поражающими элементами, в третьем – легкие ранения ног", - сообщил он.
001210
Обсудить 0
БангкокВ мире
Рекомендуем
Правит Вонгсуван
Вице-премьер Таиланда прокомментировал взрывы в Бангкоке
РИА
Новости
На месте одного из взрывов в Бангкоке, Тайланд. 2 августа 2019
В Бангкоке прогремели семь взрывов
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме рассказали, что может стать "противоядием" от санкций США
Дамаск
МИД Казахстана сообщил о подготовке саммита России, Ирана и Турции по Сирии
Лента
новостей
На месте одного из взрывов в Бангкоке, Тайланд. 2 августа 2019
В Бангкоке прогремели три новых взрыва
На месте одного из взрывов в Бангкоке, Тайланд. 2 августа 2019
В Бангкоке создали штаб по расследованию серии взрывов
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча. Архивное фото
Премьер Таиланда пообещал быстро найти виновных во взрывах в Бангкоке
Индийские военные
Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир
В шведском городе ввели разрешения на попрошайничество
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Оппозиция Судана пообещала "хорошие новости" о гражданском правительстве
Ситуация в сирийском городе Алеппо
Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии
Митинг в Хартуме
Военсовет Судана назвал власти региона виновными в насилии над митингующими
Вид на город Сеул с горы Намсан
Сеул исключит Японию из "белого списка" стран для экспорта
Транспортно-заряжающая машина комплекса Искандер-К с крылатыми ракетами Р-500
МИД объявил о прекращении действия ДРСМД
Туристы на торговой улице в центре Бодрума
Эксперты рассказали, сколько денег тратят россияне на отдыхе в Турции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Путин увеличил штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
Лента новостейМолния