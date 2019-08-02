Число пострадавших при взрывах в Бангкоке увеличилось до трех человек

На месте одного из взрывов в Бангкоке, Тайланд. 2 августа 2019

БАНГКОК, 2 авг – РИА Новости. Количество пострадавших в результате серии взрывов, произошедшей утром в пятницу в Бангкоке, увеличилось до 3 человек, заявил в выпуске новостей Третьего национального телеканала Таиланда представитель мэрии Бангкока.

Семь взрывов прогремели в пятницу в центральных районах города. Позже произошли еще три взрыва малой мощности. Полицейские саперы исследуют два подозрительных предмета, которые могут оказаться взрывными устройствами. Сообщалось о ранении двух человек.

"СМИ сообщали сегодня то о двух, то о четырех пострадавших в результате взрывов в Бангкоке. Сейчас ситуация прояснилась. Пострадавших трое, среди них две женщины, все они граждане Таиланда, сотрудники муниципальных служб города", - заявил пресс-секретарь мэрии.

По его словам, все пострадавшие получили легкие ранения.