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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Казахстана сообщил о подготовке саммита России, Ирана и Турции по Сирии

Вчера, 11:16
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Дамаск. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Россия, Турция и Иран, гаранты астанинского процесса по Сирии, договорились провести следующую встречу высокого уровня в Нур-Султане в октябре, заявил РИА Новости директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Мукаш Серикулы.
"В октябре (состоится следующая встреча)", - заявил дипломат.
Пригород Дамаска Дума
Вчера, 10:36
Конституционную комиссию Сирии могут собрать к сентябрю, заявил источник
На уточняющий вопрос, будет ли об этом сказано в совместном заявлении стран-гарантов по итогам завершающей в пятницу встречи астанинского формата, он ответил утвердительно.
В пятницу в Нур-Султане завершается тринадцатая международная встреча высокого уровня астанинского формата.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииМИД КазахстанаТурцияСирияРоссияИран
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Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
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