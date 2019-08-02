МИД Казахстана сообщил о подготовке саммита России, Ирана и Турции по Сирии

НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Россия, Турция и Иран, гаранты астанинского процесса по Сирии, договорились провести следующую встречу высокого уровня в Нур-Султане в октябре, заявил РИА Новости директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Мукаш Серикулы.
"В октябре (состоится следующая встреча)", - заявил дипломат.
На уточняющий вопрос, будет ли об этом сказано в совместном заявлении стран-гарантов по итогам завершающей в пятницу встречи астанинского формата, он ответил утвердительно.
В пятницу в Нур-Султане завершается тринадцатая международная встреча высокого уровня астанинского формата.