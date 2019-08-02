Эксперт оценил наказание для актера, изображавшего сотрудника ГИБДД

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Член общественного совета при столичном главке МВД Вадим Коженов прокомментировал наказание в восемь суток административного ареста, которое получил актер театра "Современник" Дмитрий Смолев, снявшийся в видеоролике в форме сотрудника ГИБДД.

"Я считаю, что наказание в этом случае даже мягкое, потому что так позорить полицию, которая делает очень многое для людей, старается, работает, рискует, перерабатывает очень сильно (везде некомплекты)… В этой ситуации снимать такие ролики абсолютно некрасиво и неправильно", — сказал эксперт РИА Новости.

Попытки защищать актера (например, в поддержку Смолева выступил его коллега по "Современнику" Михаил Ефремов) Коженов назвал неправильными и бессмысленными.

"Бессмысленными не с той точки зрения, что они не дадут результата, а потому что стыдно защищать человека, который снимает подобные ролики", — пояснил он.

По мнению собеседника агентства, актерское сообщество могло бы занять иную позицию.

"Такого вообще не должно происходить, и даже самые близкие коллеги по цеху должны, наоборот, ему говорить: ну что ты сделал, зачем, эти же люди нас защищают", — заключил эксперт.