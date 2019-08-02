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РИА Новости

Эксперт оценил наказание для актера, изображавшего сотрудника ГИБДД

Вчера, 11:16
3058
Скриншот видео, на котором мужчина в форме сотрудника Госавтоинспекции оказался актером
Скриншот видео, на котором мужчина в форме сотрудника Госавтоинспекции оказался актером
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Член общественного совета при столичном главке МВД Вадим Коженов прокомментировал наказание в восемь суток административного ареста, которое получил актер театра "Современник" Дмитрий Смолев, снявшийся в видеоролике в форме сотрудника ГИБДД.
"Я считаю, что наказание в этом случае даже мягкое, потому что так позорить полицию, которая делает очень многое для людей, старается, работает, рискует, перерабатывает очень сильно (везде некомплекты)… В этой ситуации снимать такие ролики абсолютно некрасиво и неправильно", — сказал эксперт РИА Новости.
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Попытки защищать актера (например, в поддержку Смолева выступил его коллега по "Современнику" Михаил Ефремов) Коженов назвал неправильными и бессмысленными.
"Бессмысленными не с той точки зрения, что они не дадут результата, а потому что стыдно защищать человека, который снимает подобные ролики", — пояснил он.
По мнению собеседника агентства, актерское сообщество могло бы занять иную позицию.
"Такого вообще не должно происходить, и даже самые близкие коллеги по цеху должны, наоборот, ему говорить: ну что ты сделал, зачем, эти же люди нас защищают", — заключил эксперт.
Дмитрия Смолева задержали после того, как он изобразил в видеоролике пьяного сотрудника ГИБДД при исполнении. Против него возбудили административные дела о незаконном ношении форменной одежды и мелком хулиганстве. По словам Смолева, форму ему предоставил блогер именно для съемок клипа.
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Современник (театр)МоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Ефремов? Вот даже не удивлен, очень упоротый дядька. Впрочем, у таких людей совести нет, обсуждать их бессмысленно. Если в детстве тебе не дали нормального воспитания, то после в жизни человеком уже и не стать.
2 августа, 12:35
nnikolo.fedoseev
701004
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