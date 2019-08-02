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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии

Вчера, 11:15
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в сирийском городе Алеппо
Ситуация в сирийском городе Алеппо
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция - 16, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Хама – два, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Хама – 12, Идлиб – четыре", - говорится в бюллетене.
В течение суток Центром по примирению была проведена одна гуманитарная акция в районе Шейх-Хадер населенного пункта Алеппо. Выданы 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонны.
Кроме того, сообщается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, - 2543. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
Башар Аль-Джаафари
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