Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция - 16, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Хама – два, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Хама – 12, Идлиб – четыре", - говорится в бюллетене.

В течение суток Центром по примирению была проведена одна гуманитарная акция в районе Шейх-Хадер населенного пункта Алеппо. Выданы 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонны.