Дипломаты сообщили об освобождении задержанных в Ливии российских моряков

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Ливии освободили двух российских моряков с танкера "Теметерон", задержанных три года назад, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
"Сегодня ночью мне позвонил один из африканских дипломатов, работающих в Европе, и сообщил, что официальный Триполи отпустил двух русских моряков (капитан и старпом танкера "Теметерон" Владимир Текучев и Сергей Самойлов), которые томились в заточении целых три года!" — рассказал он в Telegram.
Малькевич добавил, что ждет официального подтверждения этой информации.
Танкер "Теметерон" задержали в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех россиян (капитан судна — из Севастополя, еще двое — из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти украинцев и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме и ходит под флагом Белиза.
В сентябре 2018 года суд Триполи признал моряков виновными в контрабанде нефтепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы. Двоих россиян приговорили к четырем годам и трем месяцам тюрьмы. При этом обвинение настаивало на максимальном наказании: пяти годах лишения свободы, конфискации судна и штрафе.