Дипломаты сообщили об освобождении задержанных в Ливии российских моряков

"Сегодня ночью мне позвонил один из африканских дипломатов, работающих в Европе, и сообщил, что официальный Триполи отпустил двух русских моряков (капитан и старпом танкера "Теметерон" Владимир Текучев и Сергей Самойлов), которые томились в заточении целых три года!" — рассказал он в Telegram.