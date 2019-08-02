Одного из пострадавших в ДТП с автобусом отправили в Ставрополь

ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Одного пострадавшего, который находится в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом и грузовиком, отправили на лечение в Ставрополь из районной больницы, сообщил РИА Новости представитель минздрава края.

По данным управления ГИБДД, в пятницу около 02.30 на 420 километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" водитель автобуса "Сан Лонг", двигаясь из Волгограда в Ставрополь, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "Рено". В результате ДТП, по данным властей края, погибли 5 человек, 19 пострадали, из них 15 госпитализированы. При этом, по данным управления ГИБДД, водитель грузовика мог допустить выезд на встречную полосу, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел.