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РИА Новости

Одного из пострадавших в ДТП с автобусом отправили в Ставрополь

Вчера, 11:11
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© УГИБДД по Ставропольскому краюНа месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
© УГИБДД по Ставропольскому краю
ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Одного пострадавшего, который находится в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом и грузовиком, отправили на лечение в Ставрополь из районной больницы, сообщил РИА Новости представитель минздрава края.
По данным управления ГИБДД, в пятницу около 02.30 на 420 километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" водитель автобуса "Сан Лонг", двигаясь из Волгограда в Ставрополь, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "Рено". В результате ДТП, по данным властей края, погибли 5 человек, 19 пострадали, из них 15 госпитализированы. При этом, по данным управления ГИБДД, водитель грузовика мог допустить выезд на встречную полосу, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел.
"Одного пострадавшего уже отправили в Ставрополь, его состояние тяжелое", - отметил представитель минздрава, добавив, что решение о переводе на лечение в краевом центре принято по двум пострадавшим.
"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Ситуация - на личном контроле министра здравоохранения Виктора Мажарова", - добавили в министерстве.
Вчера, 11:31
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