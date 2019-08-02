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РИА Новости

Медведев пообщался с экипажами Су-35, несущими боевое дежурство на Итурупе

Вчера, 11:10
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев общается с экипажами многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35 ВКС России, которые несут боевое дежурство на острове Итуруп, входящем в южную часть Курильской гряды. 2 августа 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев общается с экипажами многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35 ВКС России, которые несут боевое дежурство на острове Итуруп, входящем в южную часть Курильской гряды. 2 августа 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ИТУРУП, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообщался на Курилах с экипажами Су-35, несущих боевое дежурство на острове Итуруп.
Встреча прошла в аэропорту "Ясный".
Несколько экипажей многоцелевых сверхманевренных истребителей ВВС России находились в это время в аэропорту на стоянке.
Глава российского правительства, завершив свою поездку на Курилы, перед вылетом на взлетном поле подошел к летчикам, которые доложили ему о численности своего подразделения и особенностях службы.
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Медведев в свою очередь поинтересовался об условиях их работы и пожелал дальнейших успехов.
"Место это важное для нас. По-серьезному здесь все выстраивается, вы сами знаете. Хорошо, что вы здесь честно боевую службу несете. Желаю вам успехов в этом", - сказал премьер-министр РФ.
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ИтурупДмитрий МедведевСу-35Безопасность
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