Медведев пообщался с экипажами Су-35, несущими боевое дежурство на Итурупе

ИТУРУП, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообщался на Курилах с экипажами Су-35, несущих боевое дежурство на острове Итуруп.
Встреча прошла в аэропорту "Ясный".
Несколько экипажей многоцелевых сверхманевренных истребителей ВВС России находились в это время в аэропорту на стоянке.
Глава российского правительства, завершив свою поездку на Курилы, перед вылетом на взлетном поле подошел к летчикам, которые доложили ему о численности своего подразделения и особенностях службы.
Медведев в свою очередь поинтересовался об условиях их работы и пожелал дальнейших успехов.
"Место это важное для нас. По-серьезному здесь все выстраивается, вы сами знаете. Хорошо, что вы здесь честно боевую службу несете. Желаю вам успехов в этом", - сказал премьер-министр РФ.