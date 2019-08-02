Медведев пообщался с экипажами Су-35, несущими боевое дежурство на Итурупе

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев общается с экипажами многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35 ВКС России, которые несут боевое дежурство на острове Итуруп, входящем в южную часть Курильской гряды. 2 августа 2019

ИТУРУП, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообщался на Курилах с экипажами Су-35, несущих боевое дежурство на острове Итуруп.

Встреча прошла в аэропорту "Ясный".

Несколько экипажей многоцелевых сверхманевренных истребителей ВВС России находились в это время в аэропорту на стоянке.

Глава российского правительства, завершив свою поездку на Курилы, перед вылетом на взлетном поле подошел к летчикам, которые доложили ему о численности своего подразделения и особенностях службы.

Медведев в свою очередь поинтересовался об условиях их работы и пожелал дальнейших успехов.