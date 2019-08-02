Источник: полицейские из Сургута хотели помочь напавшему на них мужчине

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг - РИА Новости. Полицейские из Сургута (ХМАО), на которых напал пьяный мужчина с ножом, изначально считали, что ему нужна помощь, так как перед инцидентом обнаружили его сидящим на земле в крови, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.

Конфликт произошел во дворе дома по улице Пушкина вечером в четверг. Прибывшие по сообщению жильцов сотрудники полиции пытались задержать подозрительного мужчину, однако он оказал сопротивление и напал на них с ножом. Один полицейский от ранения скончался, его напарника госпитализировали.

"Сотрудники полиции получили информацию, что по улице ходит неизвестный с ножом. Они выехали на место, где нашли мужчину в крови, посчитав, что он пострадал от действий неизвестного. Было темно. Они подошли оказать помощь, а он накинулся на них. Предполагается, что он незадолго до этого ранил ножом себя, явно был в неадекватном состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в разгар конфликта на место происшествия подоспели сотрудники отдела вневедомственной охраны, которым также пришлось стрелять в нападавшего. Никого, кроме полицейских, мужчина ранить не успел, добавил источник.

Следственное управление СК РФ по Югре ранее возбудило уголовное дело в связи с нападением на полицейских, заявив, что зачинщиком конфликта оказался 37-летний местный житель, в момент инцидента он был пьян. Подробности личности мужчины официально не раскрываются. Источник РИА Новости в правоохранительных органах отмечал, что нападавший работал в территориальном подразделении МЧС. Позже стало известно, что комиссия МЧС выясняет, действительно ли он являлся сотрудником ведомства.