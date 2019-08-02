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РИА Новости

Источник: полицейские из Сургута хотели помочь напавшему на них мужчине

Вчера, 11:10
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг - РИА Новости. Полицейские из Сургута (ХМАО), на которых напал пьяный мужчина с ножом, изначально считали, что ему нужна помощь, так как перед инцидентом обнаружили его сидящим на земле в крови, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
Конфликт произошел во дворе дома по улице Пушкина вечером в четверг. Прибывшие по сообщению жильцов сотрудники полиции пытались задержать подозрительного мужчину, однако он оказал сопротивление и напал на них с ножом. Один полицейский от ранения скончался, его напарника госпитализировали.
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"Сотрудники полиции получили информацию, что по улице ходит неизвестный с ножом. Они выехали на место, где нашли мужчину в крови, посчитав, что он пострадал от действий неизвестного. Было темно. Они подошли оказать помощь, а он накинулся на них. Предполагается, что он незадолго до этого ранил ножом себя, явно был в неадекватном состоянии", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в разгар конфликта на место происшествия подоспели сотрудники отдела вневедомственной охраны, которым также пришлось стрелять в нападавшего. Никого, кроме полицейских, мужчина ранить не успел, добавил источник.
Следственное управление СК РФ по Югре ранее возбудило уголовное дело в связи с нападением на полицейских, заявив, что зачинщиком конфликта оказался 37-летний местный житель, в момент инцидента он был пьян. Подробности личности мужчины официально не раскрываются. Источник РИА Новости в правоохранительных органах отмечал, что нападавший работал в территориальном подразделении МЧС. Позже стало известно, что комиссия МЧС выясняет, действительно ли он являлся сотрудником ведомства.
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Представитель городского управления МВД в пятницу пояснил РИА Новости, что состояние раненого полицейского оценивается как удовлетворительное, он находится в сознании, угрозы для его жизни нет. Также сообщалось, что семье погибшего полицейского окажут всю необходимую помощь.
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СургутРоссияХанты-МансийскПроисшествия
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