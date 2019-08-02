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РИА Новости
Пензенская область

"Русмолко" построит под Пензой молочный комплекс за 4,5 миллиарда рублей

Вчера, 11:09
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ПЕНЗА, 2 авг - РИА Новости. Компания "Русмолко" ("дочка" сингапурской Olam International) в четвертом квартале этого года запустит в Сердобском районе Пензенской области первую очередь крупнейшего в России молочного комплекса с общим объемом инвестиций 4,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Новый инвестпроект будет реализован в два этапа. Первую очередь комплекса планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года, вторая очередь будет запущена в четвертом квартале 2020 года. На первом этапе будут построены мощности на 2,5 тысячи голов дойного стада, на втором этапе запланировано расширение до 5,2 тысячи голов дойного стада с общим поголовьем 10,4 тысячи голов крупного рогатого скота", - говорится в сообщении.
Новый молочный комплекс будет построен на площади 67 гектаров, в него войдут семь коровников, четыре телятника, доильно-молочный блок, склады хранения кормов. Планируется создать около 300 рабочих мест. Объем инвестиций "Русмолко" составит 4,5 миллиарда рублей, эта инвестпрограмма реализуется в партнерстве с Россельсхозбанком. Новый комплекс позволит "Русмолко" нарастить суточный надой с нынешних 255 до 436 тонн в сутки и достигнуть показателя валового надоя 160 тысяч тонн молока в год.
Губернатор области Иван Белозерцев в четверг во время посещения стройплощадки отметил, что в Сердобском районе строится крупнейший в России молочно-товарный комплекс, и предложил инвестору рассмотреть возможность строительства в регионе завода по производству сухого молока.
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"Этот продукт востребован в РФ. Зачем нам везти его из-за рубежа? В Пензенской области работает кондитерский кластер. Сухое молоко необходимо для выпуска мороженого, кондитерских изделий. Мы могли бы сами обеспечивать эту потребность, поставлять продукцию в соседние регионы и Москву. Если инвестор примет решение о создании завода по выпуску сухого молока, мы готовы со своей стороны оказать всестороннюю поддержку", - заявил Белозерцев.
Гендиректор "Русмолко" Суманта Кумар Де отметил, что ввод в эксплуатацию нового молочно-товарный комплекс станет значимым событием не только для Пензенской области, но и всей молочной отрасли России, и даст импульс развитию смежных отраслей, среди которых производство концентрированных кормов, развитие генетики, производство сыров и высококачественной основы заменителей грудного молока.
"Будущий комплекс - яркий пример эффективного использования инноваций в АПК. Являясь ключевым финансовым партнером компании "Русмолко", Россельхозбанк с оптимизмом поддержал строительство высокотехнологичного комплекса, где помимо прочего уделено повышенное внимание заботе об окружающей среде", - цитирует первого зампреда правления Россельхозбанка Ирины Жачкиной, как и Белозерцева и Суманта Кумар Де, пресс-служба правительства.
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Пензенская областьИван Белозерцев
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