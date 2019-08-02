В ДНР назвали слова Порошенко о тексте Минских соглашений абсурдом

Ранее Порошенко заявил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель лично писал текст минских соглашений. В 2015 году в Минске состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию кризиса на Украине, которая продлилась более 15 часов. По итогам переговоров был подписан документ по выполнению минских соглашений.

"Порошенко по уровню цинизма и лжи перещеголял всех предыдущих президентов Украины. Его заявление уникально: экс-президент 35-миллионной страны признается в том, что он не выполнял те договоренности, которые, по его словам, сам лично создавал. Это при том, что его претензии на авторство Минских соглашений для адекватных людей – полный абсурд", - отметил Бердичевский.