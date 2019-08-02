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РИА Новости

В ДНР назвали слова Порошенко о тексте Минских соглашений абсурдом

Вчера, 11:05
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он писал текст Минских соглашений является полным абсурдом, заявил в пятницу РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
Ранее Порошенко заявил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель лично писал текст минских соглашений. В 2015 году в Минске состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию кризиса на Украине, которая продлилась более 15 часов. По итогам переговоров был подписан документ по выполнению минских соглашений.
"Порошенко по уровню цинизма и лжи перещеголял всех предыдущих президентов Украины. Его заявление уникально: экс-президент 35-миллионной страны признается в том, что он не выполнял те договоренности, которые, по его словам, сам лично создавал. Это при том, что его претензии на авторство Минских соглашений для адекватных людей – полный абсурд", - отметил Бердичевский.
Встреча нормандской четверки в Минске
1 августа, 16:35
Порошенко заявил, что вместе с Меркель лично писал текст Минских соглашений
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