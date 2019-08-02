"Туполев" создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.

Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года. Новая машина призвана заменить в войсках устаревший Ан-12.

"В перспективе – работы по созданию среднего военно-транспортного самолета, сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения совместно с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и предприятиями. В планах также - создание и запуск до конца года линейной станции обслуживания самолетов Ту-204 и Ту-214", - сказал Конюхов в ходе празднования 70-летнего юбилея Жуковской летно-испытательной и доводочной базы.

Кроме того, по его словам, у компании "большие планы по испытаниям и доводкам … глубоко модернизированных самолетов Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС" и "большая работа по испытаниям перспективного комплекса дальней авиации".

В рамках проекта по созданию среднего военно-транспортного самолета работает Авиационный комплекс им. Ильюшина. В частности, там создают двухдвигательный реактивный самолет Ил-276, эскизное проектирование которого планируется завершить в этом году.

Как ранее сообщили РИА Новости в "Объединенной авиастроительной корпорации", в рамках проекта по созданию среднего военно-транспортного самолета сейчас прорабатывается несколько концепций, в частности Ил-276. Какие еще варианты рассматриваются в качестве перспективного среднего транспортника, в корпорации не уточнили.

"Туполев" в свое время создал проект среднего транспортного самолета рампового типа Ту-330. Его разработка велась с начала 1990-х годов, однако в начале 2000-х была остановлена из-за недостатка финансирования и сложной экономической ситуации в авиаотрасли и в стране, в целом.