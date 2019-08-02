Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T10:53Z
https://ria.ru/20190802/1557102372.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

"Туполев" создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12

Вчера, 10:53
10710
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года. Новая машина призвана заменить в войсках устаревший Ан-12.
"В перспективе – работы по созданию среднего военно-транспортного самолета, сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения совместно с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и предприятиями. В планах также - создание и запуск до конца года линейной станции обслуживания самолетов Ту-204 и Ту-214", - сказал Конюхов в ходе празднования 70-летнего юбилея Жуковской летно-испытательной и доводочной базы.
Кроме того, по его словам, у компании "большие планы по испытаниям и доводкам … глубоко модернизированных самолетов Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС" и "большая работа по испытаниям перспективного комплекса дальней авиации".
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова - филиала ПАО Туполев в Казани
13 мая, 21:42
Путин остался доволен развитием завода "Туполев" в Казани
В рамках проекта по созданию среднего военно-транспортного самолета работает Авиационный комплекс им. Ильюшина. В частности, там создают двухдвигательный реактивный самолет Ил-276, эскизное проектирование которого планируется завершить в этом году.
Как ранее сообщили РИА Новости в "Объединенной авиастроительной корпорации", в рамках проекта по созданию среднего военно-транспортного самолета сейчас прорабатывается несколько концепций, в частности Ил-276. Какие еще варианты рассматриваются в качестве перспективного среднего транспортника, в корпорации не уточнили.
"Туполев" в свое время создал проект среднего транспортного самолета рампового типа Ту-330. Его разработка велась с начала 1990-х годов, однако в начале 2000-х была остановлена из-за недостатка финансирования и сложной экономической ситуации в авиаотрасли и в стране, в целом.
Ан-12 - советский четырехдвигательный турбовинтовой военно-транспортный самолет. Максимальная грузоподъемность этого самолета составляет 21 тонну, крейсерская скорость 570 км/ч, дальность полета 5530 км. Ан-12 использовались на различных театрах военных действия, в частности, в Афганистане и Чечне.
10124206
Обсудить 3
ПАО "Туполев"РоссияБезопасность
Популярные комментарии
наконец-то вместо гадости типа суперджет станут отличные самолёты выпускать. радует!))
2 августа, 15:12
Александр Найдёнов
2100010
Рекомендуем
Сотрудники ФСБ во время учений
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
РИА
Новости
Последствия лесных пожаров в Красноярском крае
СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Мыс Тарханкут в Крыму. Архивное фото
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Посадка появившегося из ниоткуда самолета попала на видео
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает перед журналистами во время посещения острова Итуруп, входящем в южную часть Курильской гряды. 2 августа 2019
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
Глава "Нафтогаза" обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Дефибрилляция сердца
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете
Дождь в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Решение математических задач
Математики объяснили, как решать посеявшую раздор в Сети школьную задачу
Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
В администрации США объявили о новых санкциях против России
Транспортно-заряжающая машина комплекса Искандер-К с крылатыми ракетами Р-500
МИД объявил о прекращении действия ДРСМД
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери. Архивное фото
СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Мужчина сидит за компьютером
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Названа причина ДТП с пятью погибшими на Ставрополье
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Путин увеличил штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в СБ ООН из-за планов Трампа ввести блокаду страны
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
Лента новостейМолния