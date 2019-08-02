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РИА Новости
Культура

Руины Королевского замка в Калининграде накроют стеклянным куполом

Вчера, 10:49
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоСборка макета Кенигсбергского замка в творческой студии "Аллея" в Калининграде.
Сборка макета Кенигсбергского замка в творческой студии Аллея в Калининграде.
© РИА Новости / Игорь Зарембо
КАЛИНИНГРАД, 2 авг - РИА Новости. Калининградские власти намерены до конца года накрыть руины Королевского замка, чтобы защитить их от внешнего воздействия и сделать удобным и безопасным подход для посетителей, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на губернатора Антона Алиханова.
Основанный в 1255 году как орденская крепость замок Кёнигсберг в XVI веке стал резиденцией герцога Пруссии, а с 1701 года превратился в коронационный замок прусских королей. В начале XX века в замке были размещены фонды музея "Пруссия" с археологической, исторической и художественной экспозициями. Пострадавшие в результате английских бомбардировок города в 1944 году и ожесточенных боев в 1945 году здания замка были взорваны в 1960-е годы по указанию калининградского обкома КПСС, окончательно руины разрушили к концу 1970-х годов.
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"Сейчас перед Службой охраны памятников поставлена задача по музеефикации и охране раскопа. В двухнедельный срок будет проработана стоимость. Мы постараемся уже в этом году сделать на этом месте стеклянный купол", – сказал Алиханов.
Губернатор отметил, что большой объем работ по благоустройству участка бывшего замка был проведен еще к чемпионату мира по футболу 2018 года. По словам Алиханова, территория, на которой располагался Королевский замок, к застройке не планируется, здесь должно появиться "зеленое общественное пространство", для проектировки будут проводиться конкурсные смотры.
Начиная с 1993 года на месте, где находился замок, с перерывами проводились археологические работы, часть из них финансировал немецкий журнал Spiegel. В 2007 году работы были прекращены, финансирование прекратилось, руины замка долгие годы оставались раскопанными.
В 2016 году по инициативе правительства Калининградской области специалисты калининградского областного историко-художественного музея и Института археологии Российской академии наук возобновили археологические исследования замка. Большую часть спасательных полевых археологических работ на территории западной части замка проводит Самбийская экспедиция ИА РАН.
Современная Калининградская область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии со столицей Кёнигсберг. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции в 1945 году треть Восточной Пруссии перешла СССР, остальная территория — Польше.
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