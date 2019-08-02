Руины Королевского замка в Калининграде накроют стеклянным куполом

КАЛИНИНГРАД, 2 авг - РИА Новости. Калининградские власти намерены до конца года накрыть руины Королевского замка, чтобы защитить их от внешнего воздействия и сделать удобным и безопасным подход для посетителей, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на губернатора Антона Алиханова.

Основанный в 1255 году как орденская крепость замок Кёнигсберг в XVI веке стал резиденцией герцога Пруссии, а с 1701 года превратился в коронационный замок прусских королей. В начале XX века в замке были размещены фонды музея "Пруссия" с археологической, исторической и художественной экспозициями. Пострадавшие в результате английских бомбардировок города в 1944 году и ожесточенных боев в 1945 году здания замка были взорваны в 1960-е годы по указанию калининградского обкома КПСС, окончательно руины разрушили к концу 1970-х годов.

"Сейчас перед Службой охраны памятников поставлена задача по музеефикации и охране раскопа. В двухнедельный срок будет проработана стоимость. Мы постараемся уже в этом году сделать на этом месте стеклянный купол", – сказал Алиханов.

Губернатор отметил, что большой объем работ по благоустройству участка бывшего замка был проведен еще к чемпионату мира по футболу 2018 года. По словам Алиханова, территория, на которой располагался Королевский замок, к застройке не планируется, здесь должно появиться "зеленое общественное пространство", для проектировки будут проводиться конкурсные смотры.

Начиная с 1993 года на месте, где находился замок, с перерывами проводились археологические работы, часть из них финансировал немецкий журнал Spiegel. В 2007 году работы были прекращены, финансирование прекратилось, руины замка долгие годы оставались раскопанными.

В 2016 году по инициативе правительства Калининградской области специалисты калининградского областного историко-художественного музея и Института археологии Российской академии наук возобновили археологические исследования замка. Большую часть спасательных полевых археологических работ на территории западной части замка проводит Самбийская экспедиция ИА РАН.