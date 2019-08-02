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РИА Новости

Названа основная причина развития рака

Вчера, 10:44
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© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дисфункция гена TP53, который отвечает за остановку роста и деление клетки при ее повреждении или стрессе, является главной причиной возникновения онкологических заболеваний. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного на портале EurekAlert!.
Ученые Медицинского колледжа Бейлора в США изучили 10 225 образцов тканей, представляющих 32 типа раковых опухолей, и сравнили их ДНК с 80 тысячами различных мутаций, данные о которых были собраны в течение трех десятилетий исследований. Выяснилось, что у пациентов с низкой выживаемостью часто наблюдались мутации в гене.
Помимо роли TP53 в возникновении рака, исследователи обнаружили еще четыре гена, оказывающих влияние на выживаемость пациента. Кроме того, анализ показал, что в 91 проценте изученных случаев заболевания раком наблюдались дефекты в обеих копиях гена TP53, которые чаще всего возникали из-за дупликации первой дефектной копии.
Авторы исследования подчеркивают, что благодаря масштабу выборки проанализированных данных исследование может стать ключом к разработке новых методов лечения онкологических заболеваний.
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