Названа основная причина развития рака

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дисфункция гена TP53, который отвечает за остановку роста и деление клетки при ее повреждении или стрессе, является главной причиной возникновения онкологических заболеваний. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного на портале Дисфункция гена TP53, который отвечает за остановку роста и деление клетки при ее повреждении или стрессе, является главной причиной возникновения онкологических заболеваний. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного на портале EurekAlert!

Ученые Медицинского колледжа Бейлора в США изучили 10 225 образцов тканей, представляющих 32 типа раковых опухолей, и сравнили их ДНК с 80 тысячами различных мутаций, данные о которых были собраны в течение трех десятилетий исследований. Выяснилось, что у пациентов с низкой выживаемостью часто наблюдались мутации в гене.

Помимо роли TP53 в возникновении рака, исследователи обнаружили еще четыре гена, оказывающих влияние на выживаемость пациента. Кроме того, анализ показал, что в 91 проценте изученных случаев заболевания раком наблюдались дефекты в обеих копиях гена TP53, которые чаще всего возникали из-за дупликации первой дефектной копии.