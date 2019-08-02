Американец в костюме Коржика из "Улицы Сезам" украл в магазине печенье

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американец в костюме персонажа телешоу "Улица Сезам" Коржика украл печенье из магазина в штате Орегон, сообщает полиция города Форест-Гров.
Как сообщил полиции сотрудник магазина, ночью 22 июля "Коржик" съел половину упаковки печенья, а потом ушел не расплатившись.
"Предполагаемого Коржика уже не было, когда прибыла полиция", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции Форест-Грова.
На следующий день вор пришел в отделение полиции и признался, что он "на самом деле взял печенье из магазина", но назвал ситуацию недопониманием.
Коржик, или печеньковый монстр - вымышленный кукольный персонаж в телешоу "Улица Сезам". Он известен своим ненасытным аппетитом и любовью к печенью. Его любимое печенье - шоколадное.
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