Американец в костюме Коржика из "Улицы Сезам" украл в магазине печенье

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американец в костюме персонажа телешоу "Улица Сезам" Коржика украл печенье из магазина в штате Орегон, Американец в костюме персонажа телешоу "Улица Сезам" Коржика украл печенье из магазина в штате Орегон, сообщает полиция города Форест-Гров.

Как сообщил полиции сотрудник магазина, ночью 22 июля "Коржик" съел половину упаковки печенья, а потом ушел не расплатившись.

"Предполагаемого Коржика уже не было, когда прибыла полиция", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции Форест-Грова.

На следующий день вор пришел в отделение полиции и признался, что он "на самом деле взял печенье из магазина", но назвал ситуацию недопониманием.