Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T10:43Z
https://ria.ru/20190802/1557101847.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155357/40/1553574042_0:235:3072:1963_1036x0_80_0_0_cc93c61272c131d0de548b2e2a1a9874.jpg
РИА Новости

Американец в костюме Коржика из "Улицы Сезам" украл в магазине печенье

Вчера, 10:43
381
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМашина полиции США
Машина полиции США
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Машина полиции США. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американец в костюме персонажа телешоу "Улица Сезам" Коржика украл печенье из магазина в штате Орегон, сообщает полиция города Форест-Гров.
Как сообщил полиции сотрудник магазина, ночью 22 июля "Коржик" съел половину упаковки печенья, а потом ушел не расплатившись.
Экспонаты на выставке Старый добрый Новый год в музее Победы в Москве
31 июля, 19:47
В Саранске осудили мужчину, напавшего на салон связи в костюме Деда Мороза
"Предполагаемого Коржика уже не было, когда прибыла полиция", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции Форест-Грова.
На следующий день вор пришел в отделение полиции и признался, что он "на самом деле взял печенье из магазина", но назвал ситуацию недопониманием.
Коржик, или печеньковый монстр - вымышленный кукольный персонаж в телешоу "Улица Сезам". Он известен своим ненасытным аппетитом и любовью к печенью. Его любимое печенье - шоколадное.
Взлом двери
30 декабря 2017, 08:00
Десять лет строгого за рыбу: самые нелепые кражи
180000
Обсудить 1
СШАВ мире
Рекомендуем
Предприниматель в Геленджике осужден условно за ДТП на автоэкскурсии
РИА
Новости
В шведском городе ввели разрешения на попрошайничество
Раковые клетки
Названа основная причина развития рака
Транспортно-заряжающая машина комплекса Искандер-К с крылатыми ракетами Р-500
МИД объявил о прекращении действия ДРСМД
Лента
новостей
Сборка макета Кенигсбергского замка в творческой студии Аллея в Калининграде.
Руины Королевского замка в Калининграде накроют стеклянным куполом
В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
В ДНР назвали слова Порошенко о тексте Минских соглашений абсурдом
Сломался самый старый спутник системы ГЛОНАСС
Сотрудники правоохранительных органов Индонезии
В Индонезии суд смягчил приговор французу, осужденному на смертную казнь
Участники поисковой экспедиции на острове Шумшу
Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде не исключили возможности ответных мер на второй пакет санкций США
ФОМ: большинство россиян не поддерживают декриминализацию домашнего насилия
Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Селемджинском районе Амурской области
В Приамурье в зоне ЧС вступил в силу запрет на розничную продажу алкоголя
Владимир Джабаров
В Совфеде считают возможную блокаду Венесуэлы со стороны США крайне опасной
В Токио решили исключить Сеул из списка "белых" стран на покупку технологий
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Путин увеличил штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
Лента новостейМолния