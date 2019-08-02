Почти 70% россиян поддерживают жесткие меры властей на незаконных акциях

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Жители России выразили свое отношение к жестким действиям властей во время несанкционированных митингов. Результаты опроса обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Респондентам предложили ответить на вопрос, согласны ли они с мнением, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры.
Среди опрошенных жителей Москвы скорее согласны 61%, 26% ответили, что они скорее не согласны, 13% затруднились с ответом.
Показатели среди россиян: 69%, 23% и 8% соответственно.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 30 июля среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.