Почти 70% россиян поддерживают жесткие меры властей на незаконных акциях

Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Жители России выразили свое отношение к жестким действиям властей во время несанкционированных митингов. Результаты опроса обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Респондентам предложили ответить на вопрос, согласны ли они с мнением, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры.

Среди опрошенных жителей Москвы скорее согласны 61%, 26% ответили, что они скорее не согласны, 13% затруднились с ответом.

Показатели среди россиян: 69%, 23% и 8% соответственно.