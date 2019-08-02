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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Почти 70% россиян поддерживают жесткие меры властей на незаконных акциях

Вчера, 10:40
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Жители России выразили свое отношение к жестким действиям властей во время несанкционированных митингов. Результаты опроса обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Респондентам предложили ответить на вопрос, согласны ли они с мнением, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры.
Среди опрошенных жителей Москвы скорее согласны 61%, 26% ответили, что они скорее не согласны, 13% затруднились с ответом.
Показатели среди россиян: 69%, 23% и 8% соответственно.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 30 июля среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Вчера, 08:00
Выборы в Москве: соблюдение закона и претензия на исключительность
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Выборы в МосгордумуВЦИОМОбщество
Популярные комментарии
ельцинское племя надо сразу к ногтю. Один раз упустили, второго шанса они не дадут. Пиши пропало.
2 августа, 10:48
vvab6
70500029
Тем,кто не согласен с разгоном этих либерастических шабашей,советую пожить в пос.Зайцево под Горловкой в ДНР,и испытать тот ад,который переживают его жители в настоящее время.
2 августа, 12:41
Валентин Гусятин
53140137
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