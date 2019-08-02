Россиянам в Таиланде посоветовали быть бдительными в связи со взрывами

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Таиланде рекомендует российским гражданам в Бангкоке, где в пятницу прогремел ряд взрывов, ограничить посещение мест рядом с правительственными зданиями и быть более бдительными в общественном транспорте.

Семь взрывов прогремели в пятницу в центральных районах города. Ранены два человека. Позже произошли еще три взрыва малой мощности. Полицейские саперы исследуют два подозрительных предмета, которые могут оказаться взрывными устройствами.

"В этой связи посольство рекомендует российским гражданам, находящимся в столице Таиланда, по возможности ограничить посещение мест рядом с правительственными зданиями, а также проявлять повышенную бдительность при нахождении в общественном транспорте (не приближаться к подозрительным предметам – оставленным сумкам, пакетам и т.д.)", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.