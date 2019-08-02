Власти уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг - РИА Новости. Десять человек пострадали и двое погибли в ДТП с маршрутным автобусом в Приморье, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения края.
Ранее в полиции сообщали, что при столкновении иномарки, которая выехала на "встречку", и автобуса погибли два человека, еще 4 пострадали.
"Всего 12 пострадавших, из них две погибших женщины из такси. Два (пострадавших) ребенка не тяжелые, одна девочка уже ушла домой. Мальчика обследуют. Из восьми взрослых одна женщина с черепно-мозговой травмой переводится в Находку в нейрохирургию, одна женщина в ЦРБ в хирургическое отделение с переломом ребер и гематомой в области почки", - сказал собеседник агентства.
Задействовано несколько автомашин "скорой", добавил он.