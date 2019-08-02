Власти уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

"Всего 12 пострадавших, из них две погибших женщины из такси. Два (пострадавших) ребенка не тяжелые, одна девочка уже ушла домой. Мальчика обследуют. Из восьми взрослых одна женщина с черепно-мозговой травмой переводится в Находку в нейрохирургию, одна женщина в ЦРБ в хирургическое отделение с переломом ребер и гематомой в области почки", - сказал собеседник агентства.