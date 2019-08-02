Ил-76 ВКС совершили 18 вылетов на тушение пожаров в Красноярском крае

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. С утра пятницы самолеты Ил-76 ВКС России совершили 18 вылетов на тушение лесных пожаров на территории Красноярского края, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина создала авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков возглавил оперативную группу Минобороны РФ по тушению пожаров.

"С утра 2 августа самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России совершили 18 вылетов на тушение лесных пожаров на территории Красноярского края. В районы, охваченные пожарами, сброшено 756 тонн воды, ликвидировано 18 очагов возгораний", - говорится в сообщении.