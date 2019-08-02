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РИА Новости

Ил-76 ВКС совершили 18 вылетов на тушение пожаров в Красноярском крае

Вчера, 10:31
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© ГУ МЧС России по Красноярскому краюПриродый пожар на севере Красноярского края
Природый пожар на севере Красноярского края
© ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Природый пожар на севере Красноярского края. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. С утра пятницы самолеты Ил-76 ВКС России совершили 18 вылетов на тушение лесных пожаров на территории Красноярского края, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина создала авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков возглавил оперативную группу Минобороны РФ по тушению пожаров.
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото
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"С утра 2 августа самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России совершили 18 вылетов на тушение лесных пожаров на территории Красноярского края. В районы, охваченные пожарами, сброшено 756 тонн воды, ликвидировано 18 очагов возгораний", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что привлекаемые экипажи самолетов и вертолетов ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.
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