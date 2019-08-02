Площадь возгорания в цехе во Владикавказе составила 1,5 тысячи "квадратов"

ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Общая площадь возгорания в цехе по обработке шерсти составила 1,5 тысячи квадратных метров, 750 из них уже потушено, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.

Ранее ГУМЧС по Северной Осетии сообщило, что в цехе по обработке шерсти во Владикавказе произошел взрыв газа и пожар на площади 700 квадратных метров, в результате пожара пострадали 12 человек: семеро госпитализированы, еще пять отказались от госпитализации.