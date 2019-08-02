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РИА Новости
Война в Сирии

Оппозиция присоединилась к перемирию в Сирии, сообщил источник

Вчера, 10:29
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© NewsTeam / Перейти в фотобанкЗдания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп
© NewsTeam
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Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Оппозиция САР на переговорах в Нур-Султане присоединилась к перемирию, но оно не нужно террористам, час назад был обстрел населенного пункта, сообщил источник, близкий к переговорам.
Ранее агентство САНА со ссылкой на военной источник сообщило о достижении договоренности о прекращении огня в провинции Идлиб, которое должно было вступить в силу с ночи на пятницу при условии соблюдения российско-турецкого сочинского соглашения от сентября 2018 года.
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"Присоединилась, а часть назад был обстрелян населенный пункт", - сказал собеседник агентства, отметив, что "террористам перемирие не нужно".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны. На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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