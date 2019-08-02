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РИА Новости

Мутко поручил помочь выпускникам Тулуна, чьи школы пострадали от паводка

Вчера, 10:25
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСитуация в зоне подтопления в Иркутской области
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ТУЛУН (Иркутская область), 2 авг - РИА Новости. Вице-премьер Виталий Мутко при осмотре в Тулуне школы №20 поручил мэру Юрию Кариху составить список выпускников, чей процесс обучения в школах был нарушен из-за паводка, чтобы в дальнейшем им помочь поступить на бюджетные места в учебные учреждения.
"То, что касается выпускного класса. Всех на карандаш, и всем ребятам надо помочь с точки зрения их поступления вузы и прочее. Всех. Имеется в виду в таких проблемных школах, в которых мы где-то сломаем учебный год из-за того, что не успели восстановить", - заявил Мутко.
"Весь одиннадцатый класс. Слышишь?", - обратился Мутко к мэру Тулуна Юрию Кариху.
Мутко отметил, что попросит министерство просвещения принять всех детей на бюджетные места.
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоИркутская областьТулунОбщество
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