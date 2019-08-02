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РИА Новости

В Сочи начали восстановление обрушившейся после паводка дороги

Вчера, 10:24
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© ВГТРКНа месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
© ВГТРК
СОЧИ, 2 авг – РИА Новости. Специалисты расчистили реку и начали восстановление насыпи участка дороги, обрушившегося после оползня и паводка в Сочи, сообщает дорожное управление "Черноморье".
По данным управления, федеральные дорожники продолжают устранение последствий паводка и схода оползня в реку Псахе, повредивших объездную трассу в Сочи. За последние двое суток с места ЧС вывезено более 70 самосвалов грунта - около 1 тысячи кубометров. Для дополнительной стабилизации подпорных стен насыпи с применением технологии алмазного бурения устроено 95% отверстий для установки анкеров типа "Титан". В течение дня велись подготовительные работы для восстановления насыпи пострадавшего участка дороги, в том числе полностью демонтировано повреждённое покрытие.
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"На пострадавшем от паводка и оползня участке Обхода Сочи приступают к восстановлению насыпи. Утром 2 августа запланированы работы по бетонированию оставшихся пазух (промоин), доступ к которым стал возможен после демонтажа и извлечения обломков дорожной одежды", - говорится в сообщении.
Вечером 25 июля из-за сильных дождей в реку Псахе в Центральном районе Сочи сошел мощный оползень и перекрыл русло. Это произошло в районе участка федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Абхазией на подъезде к Мамайской развязке дублера Курортного проспекта со стороны обхода Сочи. Вода подмыла основание подпорной стены насыпи автодороги, разрушился участок проезжей части более 10 метров. В результате происшествия никто не пострадал. Временно был закрыт проезд на поврежденном участке дороги. На объекте и в районе схода оползня в пятницу был введен режим ЧС.
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