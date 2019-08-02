В Сочи начали восстановление обрушившейся после паводка дороги

СОЧИ, 2 авг – РИА Новости. Специалисты расчистили реку и начали восстановление насыпи участка дороги, обрушившегося после оползня и паводка в Сочи, сообщает дорожное управление "Черноморье".

По данным управления, федеральные дорожники продолжают устранение последствий паводка и схода оползня в реку Псахе, повредивших объездную трассу в Сочи. За последние двое суток с места ЧС вывезено более 70 самосвалов грунта - около 1 тысячи кубометров. Для дополнительной стабилизации подпорных стен насыпи с применением технологии алмазного бурения устроено 95% отверстий для установки анкеров типа "Титан". В течение дня велись подготовительные работы для восстановления насыпи пострадавшего участка дороги, в том числе полностью демонтировано повреждённое покрытие.

"На пострадавшем от паводка и оползня участке Обхода Сочи приступают к восстановлению насыпи. Утром 2 августа запланированы работы по бетонированию оставшихся пазух (промоин), доступ к которым стал возможен после демонтажа и извлечения обломков дорожной одежды", - говорится в сообщении.