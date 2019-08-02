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РИА Новости

Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона

Вчера, 10:20
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона, который подорвет стратегический баланс в мире, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
США официально выходят из ДРСМД 2 августа. Россия также приостановила свое участие в договоре.
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"Китай выступает против выхода США из ДРСМД и сожалеет об этом решении", - заявила дипломат.
По словам Хуа Чуньин, Вашингтон разрушает ДРСМД, несмотря на всеобщий протест мирового сообщества, "США полностью игнорируют свои международные обязательства и действует в духе политики односторонних действий".
Она отметила, что это очередной неверный шаг Вашингтона, который подорвет стратегический баланс в мире. Истиной целью США, по ее словам, является попытка освободиться от запретов и добиться одностороннего военного и стратегического превосходства.
"Если США после выхода из ДРСМД возобновят разработки и размещение ракет средней дальности, то это нанесет серьезный урон стратегическому балансу и стабильности в мире, повысит напряженность и недоверие, окажет серьезное влияние на многосторонний процесс контроля над вооружениями и международный процесс разоружения, а также поставит под угрозу региональный мир и безопасность", - указала она.
Второго августа прекращает действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Выход США из договора о РСМДКитайСШАВ мире
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