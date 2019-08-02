ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона, который подорвет стратегический баланс в мире, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

США официально выходят из ДРСМД 2 августа. Россия также приостановила свое участие в договоре.

"Китай выступает против выхода США из ДРСМД и сожалеет об этом решении", - заявила дипломат.

По словам Хуа Чуньин, Вашингтон разрушает ДРСМД, несмотря на всеобщий протест мирового сообщества, "США полностью игнорируют свои международные обязательства и действует в духе политики односторонних действий".

Она отметила, что это очередной неверный шаг Вашингтона, который подорвет стратегический баланс в мире. Истиной целью США, по ее словам, является попытка освободиться от запретов и добиться одностороннего военного и стратегического превосходства.

"Если США после выхода из ДРСМД возобновят разработки и размещение ракет средней дальности, то это нанесет серьезный урон стратегическому балансу и стабильности в мире, повысит напряженность и недоверие, окажет серьезное влияние на многосторонний процесс контроля над вооружениями и международный процесс разоружения, а также поставит под угрозу региональный мир и безопасность", - указала она.