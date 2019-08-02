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РИА Новости

Ространснадзор проверит перевозчика, чей автобус попал в ДТП на Ставрополье

Вчера, 10:20
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© УГИБДД по Ставропольскому краюНа месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
© УГИБДД по Ставропольскому краю
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ространснадзор проверит перевозчика, чей автобус попал в крупное ДТП на Ставрополье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
ДТП произошло в пятницу около 02.30 на 420-м километре автодороги Астрахань - Элиста – Ставрополь. По информации ГИБДД, авария произошла из-за выезда грузовика на встречную полосу. В результате столкновения большегруза и автобуса, по предварительным данным УГИБДД и властей края, погибли 5 человек, 19 пострадали.
"По факту ДТП будет поведена проверка перевозчика (владельца автобуса - ред.). Перевозчик ИП", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Ространснадзора. Представители ведомства добавили, что также будет проведена проверка владельца грузовика.
Следственный комитет и прокуратура начали проверки после ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье.
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Вчера, 08:10
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