Ространснадзор проверит перевозчика, чей автобус попал в ДТП на Ставрополье

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ространснадзор проверит перевозчика, чей автобус попал в крупное ДТП на Ставрополье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
ДТП произошло в пятницу около 02.30 на 420-м километре автодороги Астрахань - Элиста – Ставрополь. По информации ГИБДД, авария произошла из-за выезда грузовика на встречную полосу. В результате столкновения большегруза и автобуса, по предварительным данным УГИБДД и властей края, погибли 5 человек, 19 пострадали.
"По факту ДТП будет поведена проверка перевозчика (владельца автобуса - ред.). Перевозчик ИП", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Ространснадзора. Представители ведомства добавили, что также будет проведена проверка владельца грузовика.
Следственный комитет и прокуратура начали проверки после ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье.