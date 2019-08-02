Ространснадзор проверит перевозчика, чей автобус попал в ДТП на Ставрополье

ДТП произошло в пятницу около 02.30 на 420-м километре автодороги Астрахань - Элиста – Ставрополь. По информации ГИБДД, авария произошла из-за выезда грузовика на встречную полосу. В результате столкновения большегруза и автобуса, по предварительным данным УГИБДД и властей края, погибли 5 человек, 19 пострадали.