В Екатеринбурге скульптуру Ильи Муромца одели в тельняшку в честь дня ВДВ

Скульптуру Ильи Муромца в парке Екатеринбурга одели в тельняшку в честь дня ВДВ

© Фото : предоставлено парком семейного отдыха "Таганская слобода" Скульптуру Ильи Муромца в парке Екатеринбурга одели в тельняшку в честь дня ВДВ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Скульптуру Ильи Муромца, установленную в парке "Таганская слобода" в Екатеринбурге, одели в тельняшку в честь празднования 89-й годовщины образования Воздушно-десантных войск РФ, сообщил РИА Новости директор парка Василий Овсеенко.

Воздушно-десантные войска России в пятницу, 2 августа, отмечают 89-ю годовщину основания – именно в этот день в 1930 году на учениях под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые десантировалось на парашютах небольшое подразделение численностью 12 человек.

"Каждый год администрация парка переодевает Илью Муромца в тельняшку, уже больше пяти лет (существует традиция)", – сказал собеседник агентства.