Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12

ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва газа и пожара в цехе по переработке шерсти во Владикавказе увеличилось до 12 человек, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ранее ГУ МЧС по Северной Осетии сообщило, что в цехе по обработке шерсти во Владикавказе произошёл взрыв газа и пожар. Отмечалось, что площадь возгорания составила 700 квадратных метров, в результате пожара пострадали 10 человек: пятеро госпитализированы, еще пять отказались от госпитализации.