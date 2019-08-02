В Приморье два человека погибли и четыре пострадали в ДТП с автобусом

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с участием автобуса на дороге "Находка-Кавалерово", сообщили в ГИБДД РФ.
"На 14 км автодороги "Находка - Кавалерово" водитель автомобиля Nissan Sunny выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом Ford (следовал по маршруту №207 "Находка - Кавалерово", протяженностью 64 км, перевозил 20 пассажиров)", - рассказал собеседник агентства.
В результате столкновения водитель и пассажир Nissan погибли, четыре пассажира автобуса получили травмы.
В ЕДДС Партизанска РИА Новости сообщили, что среди пострадавших есть два ребенка.
В соцсетях сообщили, что у небольшого маршрутного автобуса серьезно повреждена передняя часть, он стоит на трассе, недалеко в кювете находится легковая иномарка.