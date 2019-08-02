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РИА Новости
Война в Сирии

На встрече в Нур-Султане согласовали состав конституционной комиссии Сирии

Вчера, 09:53
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
НУР-СУЛТАН, 2 авг – РИА Новости. Стороны сирийского конфликта согласовали состав конституционной комиссии, заявил пятницу журналистам директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Мукаш Серикулы.
"У них были разногласия по некоторым кандидатурам. Но вроде они договорились по составу будущего конституционного комитета", - заявил он журналистам.
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Серикулы не исключил, что о завершении процесса могут объявить в сентябре на запланированной встрече РФ-Турция-Иран на высшем уровне.
В четверг спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев заявил, что по составу конституционной комиссии "остается небольшой вопрос", а завершить процесс ее формирования ООН может к сентябрю.
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