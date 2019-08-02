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РИА Новости

В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу

Вчера, 09:53
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Одномоторный самолет KR-2 совершил экстренную посадку на оживленной автомобильной трассе в американском штате Вашингтон, пострадавших нет, сообщает газета Seattle Times со ссылкой на офис шерифа.
"Небольшой самолет приземлился на Pacific Ave… предположительно, после того, как у него закончилось топливо. Самолет убран с дороги, движение в норме", - говорится в сообщении офиса шерифа округа Пирс.
Инцидент произошел в четверг утром, когда на дороге было достаточно оживленное движение. Как заявил местной радиостанции KOMO пилот самолета, он летел на работу, но вынужден был совершить экстренную посадку из-за заглохшего двигателя.
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