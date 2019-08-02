В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Одномоторный самолет KR-2 совершил экстренную посадку на оживленной автомобильной трассе в американском штате Вашингтон, пострадавших нет, сообщает газета Seattle Times со ссылкой на офис шерифа.
"Небольшой самолет приземлился на Pacific Ave… предположительно, после того, как у него закончилось топливо. Самолет убран с дороги, движение в норме", - говорится в сообщении офиса шерифа округа Пирс.
NEW: Dramatic dash camera footage from a Washington State Trooper captured a plane making an emergency landing Thursday on Pacific Avenue South in Spanaway. https://t.co/hG1nDO0YBk— The Seattle Times (@seattletimes) 1 августа 2019 г.
Инцидент произошел в четверг утром, когда на дороге было достаточно оживленное движение. Как заявил местной радиостанции KOMO пилот самолета, он летел на работу, но вынужден был совершить экстренную посадку из-за заглохшего двигателя.