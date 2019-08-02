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РИА Новости

Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью

Вчера, 09:48
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© AP Photo / Burhan OzbiliciДепутат бундестага Александер Ной
Депутат бундестага Александер Ной
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Депутат бундестага Александер Ной. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Депутат Бундестага Александер Ной ("Левые") назвал возмутительной ошибкой действия Евросоюза в ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньшей давности (ДРСМД).
США официально выйдут из ДРСМД 2 августа. Россия также приостановила свое участие в договоре.
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По мнению депутата, отказ европейских государств принять предложения России о возможном урегулировании кризиса, принятие ими по умолчанию проамериканской позиции "было возмутительной ошибкой и невероятной глупостью".
"До сих пор не представлено доказательств того, что Россия нарушила договор, то есть без каких-то доказательств разорвано важнейшее для европейской стабильности и безопасности соглашение, и меня больше всего удивляет, что именно Европейский союз, в котором лидируют Германия и Франция, отстранился от дела, проявил себя пассивно и принял сторону США, как будто речь идет не о европейской безопасности. Если у ЕС есть амбиции стать "глобальным игроком", то нужно заниматься по крайней мере теми вещами, которые напрямую затрагивают Европу, которые разворачиваются буквально перед нашей собственной дверью. В данном случае необходимо было более жесткое вмешательство с целью спасения договора", - заявил Ной РИА Новости.
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Он допустил, что европейцы могли бы сами заключить аналогичный двухсторонний договор с Россией, "ограничивающий размещение ракет в Европе и в европейской части РФ". По словам политика, данный вариант оказался в настоящее время также заблокированным, "на основании того аргумента, что Россия якобы стремится расколоть НАТО". Данный аргумент, считает Ной, "может торпедировать факторы стабильности и меры к разоружению" в Европе и в мире.
Член берлинской палаты депутатов Гуннар Линдеманн ("Альтернатива для Германии") убежден, что США, Россия и Европа должны вернуться за стол переговоров, чтобы предотвратить новую холодную войну и гонку вооружений.
В разговоре с РИА Новости он призвал Европу "принять Россию в качестве партнера, а не врага". По словам Линдеманна, договор о РСМД был краеугольным камнем для процесса сокращения вооружения, "принес прежде всего нам в Европе мир и свободу". После объединения Германии СССР вывел свои системы вооружений с территории бывшей ФРГ, в то время как США продолжали размещать ядерные боеголовки в стране. Политик заявил, что "именно в этой связи растет угроза для мира в Европе и Германии" после разрыва ДРСМД.
Второго августа прекращает действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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