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РИА Новости

Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров

Вчера, 09:47
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© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 2 авг – РИА Новости. Площадь природных пожаров в Якутии составила 1,216 миллиона гектаров, за сутки пожаров количество уменьшилось на 10 очагов, сообщает Главное управление МЧС России по республике.
Лесопожарная обстановка в Якутии остаётся очень сложной. Ситуацию усугубляет сухая и ветреная погода.
"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действует 123 природных пожара на общей площади 1 215 960 гектаров, из них на обслуживаемой территории проводится тушение 17 природных пожаров…, локализовано 3 природных пожара. Крупных пожаров нет. За сутки количество пожаров уменьшилось на 10 очагов", - отметили в пресс-службе.
В зоне контроля действует 106 природных пожаров.
На тушение лесных пожаров привлекалось 787 человек и 119 единиц техники, в том числе от МЧС России - 43 человека и 1 единица техники.
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Как отметили в ведомстве, в пятницу в город Мирный запланировано прибытие воздушного судна Ил-76 МЧС России из Читы для дальнейшей работы на территории региона. Также планируется прибытие на территорию республики ещё 40 спасателей Камчатского спасательного центра МЧС России.
Сложная обстановка сохраняется в Верхоянском районе, где действует девять природных пожаров. За сутки в данном районе количество пожаров уменьшилось на два очага, и площадь пожаров уменьшилась на 6,6 тысячи гектара. В аэропорту поселка Батагай находится в готовности вертолет Ми-8 с водосливным устройством Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.
"Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, проводится наращивание сил и средств ведомства на территории региона", - приводятся слова начальника главка Павла Гарина.
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